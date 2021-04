“No! Ma come?!”. L’eredità, Guglielmo sbaglia la ghigliottina ma la risposta è quasi ‘ovvia’. E il pubblico da casa impazzisce (Di venerdì 2 aprile 2021) Su Rai 1 continua il torneo dei campioni per devolvere il montepremi in beneficenza. A L’eredità stavolta arriva alla ghigliottina Guglielmo, studente romano di Giurisprudenza con il sogno nel cassetto di diventare magistrato. Guglielmo è stato concorrente lo scorso febbraio e adesso è tornato per giocare per la solidarietà. Le parole a disposizione sono “famiglia, sacro, internazionale, squadra, inatteso”. Il concorrente arriva alla fase finale con 210mila euro, ma dimezza diverse volte e alla fine gioca per 13.125 euro. Il campione sceglie la parola “avvenimento”. Ma è sbagliata. Flavio Insinna spiega tutto: “La parola è ospite. Famiglia ospite, l’ospite è sacro, ospite internazionale, squadra ospite e ospite inatteso”. Nulla di fatto, dunque. Ma la scelta del termine di Guglielmo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Su Rai 1 continua il torneo dei campioni per devolvere il montepremi in beneficenza. Astavolta arriva alla, studente romano di Giurisprudenza con il sogno nel cassetto di diventare magistrato.è stato concorrente lo scorso febbraio e adesso è tornato per giocare per la solidarietà. Le parole a disposizione sono “famiglia, sacro, internazionale, squadra, inatteso”. Il concorrente arriva alla fase finale con 210mila euro, ma dimezza diverse volte e alla fine gioca per 13.125 euro. Il campione sceglie la parola “avvenimento”. Ma èta. Flavio Insinna spiega tutto: “La parola è ospite. Famiglia ospite, l’ospite è sacro, ospite internazionale, squadra ospite e ospite inatteso”. Nulla di fatto, dunque. Ma la scelta del termine di...

