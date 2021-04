Niente arancione per la Campania: la Regione resterà ‘Zona Rossa’ (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNiente da fare, la Campania resta ‘Zona Rossa’. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. Nella giornata di ieri le previsioni parlavano di un passaggio in ‘Zona arancione’ con conseguente allentamento delle restrizioni a partire da martedì prossimo. Così non sarà. La valutazione settimanale dei dati compiuta dalla Cabina di Regia, riunitasi questa mattina, si è conclusa con una doccia fredda: la Campania resta ‘Zona Rossa’. L’ufficialità, ovviamente, arriverà in serata con il provvedimento del ministro Speranza. Benché buona parte dei risultati del monitoraggio settimanale non siano particolarmente allarmanti, – scrive il Corriere della Sera – è l’indice di contagiosità a circa 1,3 ad ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoda fare, laresta. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. Nella giornata di ieri le previsioni parlavano di un passaggio in’ con conseguente allentamento delle restrizioni a partire da martedì prossimo. Così non sarà. La valutazione settimanale dei dati compiuta dalla Cabina di Regia, riunitasi questa mattina, si è conclusa con una doccia fredda: laresta. L’ufficialità, ovviamente, arriverà in serata con il provvedimento del ministro Speranza. Benché buona parte dei risultati del monitoraggio settimanale non siano particolarmente allarmanti, – scrive il Corriere della Sera – è l’indice di contagiosità a circa 1,3 ad ...

