Nicolò Martinenghi indemoniato: record italiano sui 50 rana, terzo al mondo all-time! (Di venerdì 2 aprile 2021) Nicolò Martinenghi è semplicemente strabordante agli Assoluti di nuoto e giganteggia ancora una volta, migliorando il già suo record italiano sui 50 metri rana. L’azzurro si è esaltato in finale e ha toccato la piastra col vertiginoso crono di 26.39, abbassando di otto centesimi il tempo siglato durante le batterie del mattino. Un vero e proprio show del 21enne, che diventa addirittura il terzo miglior nuotatore al mondo di tutti i tempi (la graduatoria è dominata dal 25.95 del britannico Adam Peaty). Il varesino è stato impeccabile nella vasca secca di Riccione, uscendo benissimo dal blocco di partenza e poi sfoderando un ottimo stile, che gli ha permesso di limare qualcosa al riferimento di stamattina. Il nostro portacolori non sembra avere limiti e i suoi margini di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021)è semplicemente strabordante agli Assoluti di nuoto e giganteggia ancora una volta, migliorando il già suosui 50 metri. L’azzurro si è esaltato in finale e ha toccato la piastra col vertiginoso crono di 26.39, abbassando di otto centesimi il tempo siglato durante le batterie del mattino. Un vero e proprio show del 21enne, che diventa addirittura ilmiglior nuotatore aldi tutti i tempi (la graduatoria è dominata dal 25.95 del britannico Adam Peaty). Il varesino è stato impeccabile nella vasca secca di Riccione, uscendo benissimo dal blocco di partenza e poi sfoderando un ottimo stile, che gli ha permesso di limare qualcosa al riferimento di stamattina. Il nostro portacolori non sembra avere limiti e i suoi margini di ...

Advertising

mayafoxqua_m : RT @ItaliaTeam_it: INARRESTABILEEEEEEE! ???? Nicolò Martinenghi superlativo, è record italiano anche nei 50 rana con 26.39! E chi lo fermaaa… - iamemdib : RT @Coninews: ?? S-P-A-Z-I-A-L-E ?? Dopo quello nei 100 Nicolò #Martinenghi migliora anche il record italiano ???? nei 50 rana! Due volte in u… - secesecs : RT @Coninews: ?? S-P-A-Z-I-A-L-E ?? Dopo quello nei 100 Nicolò #Martinenghi migliora anche il record italiano ???? nei 50 rana! Due volte in u… - bastillesqueen : RT @ItaliaTeam_it: INARRESTABILEEEEEEE! ???? Nicolò Martinenghi superlativo, è record italiano anche nei 50 rana con 26.39! E chi lo fermaaa… - ImpieriFilippo : RT @Coninews: ?? S-P-A-Z-I-A-L-E ?? Dopo quello nei 100 Nicolò #Martinenghi migliora anche il record italiano ???? nei 50 rana! Due volte in u… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Martinenghi Federica Pellegrini conquista il pass per la sua quinta Olimpiade. "Piango per l'emozione" Ancora Nicolò Martinenghi , ieri aveva stabilito il nuovo record italiano sui 100 rana nuotando in 58"37, oggi ha stabilito il nuovo primato vincendo la finale dei 50 rana in 26"39, record già ...

Castiglioni che beffa! Tempo super ma non basta per le Olimpiadi Alle 18,30 è invece prevista la finale dei 50 rana maschili (specialità non olimpica) nella quale l'azzatese Nicolò Martinenghi (CC Aniene) si presenta con tutti i favori del pronostico dopo il ...

Ancora, ieri aveva stabilito il nuovo record italiano sui 100 rana nuotando in 58"37, oggi ha stabilito il nuovo primato vincendo la finale dei 50 rana in 26"39, record già ...Alle 18,30 è invece prevista la finale dei 50 rana maschili (specialità non olimpica) nella quale l'azzatese(CC Aniene) si presenta con tutti i favori del pronostico dopo il ...