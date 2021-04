Nicolas Cage | pazzesca confessione | Nessuno lo sapeva

(Di venerdì 2 aprile 2021) L’attore americanoconfessa un retroscena pazzesco su un famoso collega: “L’ho convinto io a fare l’attore”, scopriamo di chi si tratta. Ladi(getty images)Per chi stasera ha voglia di qualcosa di diverso e che regali un brivido ricco di adrenalina, l’alternativa da scegliere è quella che propone Rai 4. Sul canale andrà in onda in prima serata il film 211 – Rapina in corso. Nel cast, il brillante attore americano. La pellicola racconta di una rapina che è accaduta davvero nel 1997. Il film racconta un evento molto particolare e sanguinoso avvenuto a Los Angeles: una banda composta da quattro criminali pericolosi, addestrati e armati, presero d’assalto la Bank of America, situata a North Hollywood. I ...

I prossimi impegni della Mastronardi sono la fiction Carla sulla Fracci, il film The Unbearable Weight of Massive Talent con, già girati, e il film La donna per me, che sta filmando in ...Uscito nel 1997, l'action thriller di John Woo ha vistoe John Travolta rispettivamente nei panni del terrorista Castor Troy e dell'agente dell'FBI Sean Archer che, in seguito ad un ...Nella prima serata di venerdì 2 aprile su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) va in scena l’azione con “211 - Rapina in corso”, thriller poliziesco interpretato da Nicolas Cage e diretto da York S ...Il regista Adam Wingard, al lavoro su Face/Off 2, dice che risolverà l'errore dello scambio dei corpi nel sequel del film ...