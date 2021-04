“New Gods” e “The Trench” cancellati da Warner Bros. (Di venerdì 2 aprile 2021) Cattive notizie per i fan dei cinecomics DC. È di queste ore la notizia secondo cui Warner Bros. avrebbe stralciato dalla lista dei progetti in lavorazione lo spin-off di “Aquaman” dal titolo “The Trench” affidato al papà del franchise di “The Conjuring” James Wan, e il “New Gods” di Ava DuVernay (“Nelle pieghe del tempo”). Warner Bros. e DC hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “Come parte della nostra linea DC, alcuni titoli in sviluppo fra cui ‘New Gods’ e ‘The Trench’ non verranno portati avanti. Ringraziamo i nostri partner Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran per il loro tempo e la loro collaborazione durante questo processo e non vediamo l’ora di proseguire la nostra partnership per altre storie DC. I progetti resteranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Cattive notizie per i fan dei cinecomics DC. È di queste ore la notizia secondo cui. avrebbe stralciato dalla lista dei progetti in lavorazione lo spin-off di “Aquaman” dal titolo “The” affidato al papà del franchise di “The Conjuring” James Wan, e il “New” di Ava DuVernay (“Nelle pieghe del tempo”).. e DC hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “Come parte della nostra linea DC, alcuni titoli in sviluppo fra cui ‘New’ e ‘The’ non verranno portati avanti. Ringraziamo i nostri partner Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran per il loro tempo e la loro collaborazione durante questo processo e non vediamo l’ora di proseguire la nostra partnership per altre storie DC. I progetti resteranno ...

Advertising

NerdPool_IT : The Trench e New Gods sono stati cancellati. Warner/DC punta sui nuovi progetti tra cui The Batman, The Suicide Squ… - comicus_it : La Warner Bros. ha cancellato due film DC in fase di sviluppo, ovvero New Gods e lo spin-off di Aquaman The Trench:… - Screenweek : Warner Bros. e DC Films hanno deciso di cancellare #TheNewGods e #TheTrench Ecco le dichiarazioni di #AvaDuVernay e… - marius_vader : Personalmente mi dispiace, perché sarebbe stato interessante vedere un film sui New Gods. La vera domanda è 'perché… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: La #DCFilms ha cancellato i progetti in essere per #NewGods, film che avrebbe dovuto essere diretto da #AvaDuVernay, e #T… -