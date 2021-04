NBA 2021 | Denver mette KO anche i Clippers | Atlanta supera San Antonio dopo due supplementari

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono state sette le partite che si sono tenute questa notte in NBA. Ad aprire le danze è stata la nettissima vittoria dei Philadelphia 76ers sui Cleveland Cavaliers. Il sodalizio della Città dell’Amore Fraterno ha steso i campioni NBA del 2016 con il risultato finale di 114-94. Il migliore in campo è stato uno Shake Milton che ne ha messi 27 uscendo dalla panca. Tutto facileper i Detroit Pistons che travolgono, 91-120, i Washington Wizards. Brilla la stella di Josh Jackson, giocatore dal grande talento, madal carattere fumantino, che ha realizzato la bellezza di 31 punti. Nel match d’esordio di Lamarcus Aldridge con la loro maglia, i Brooklyn Nets hanno messo al tappeto gli Charlotte Hornets con un roboante 89-111. In una serata in cui mancavano Durant, Harden e Griffin, il miglior marcatore, per i newyorchesi, è stato un Jeff Green da 21 ...