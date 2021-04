Nazionale, casi di Covid nello staff azzurro: positivi De Rossi e Vialli (Di venerdì 2 aprile 2021) Nazionale Covid, casi nello staff di Roberto Mancini: tra i quattro positivi ci sarebbero De Rossi e Vialli Nazionale Covid ( Getty Images)Tra i quattro positivi al Covid-19 dello staff azzurro ci sarebbero anche Daniele De Rossi e Gianluca Vialli. Questo è quanto evidenza il Messaggero. Gli altri due sarebbero Salzano e Lombardo. Tra i calciatori, nel corso della giornata di ieri, è emersa la positività di Leonardo Bonucci e la preoccupazione che il virus abbia contagiato anche altri calciatori è molta alta. Per questa ragione, il Sassuolo nella partita di domani contro la Roma, ha ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021)di Roberto Mancini: tra i quattroci sarebbero De( Getty Images)Tra i quattroal-19 delloci sarebbero anche Daniele Dee Gianluca. Questo è quanto evidenza il Messaggero. Gli altri due sarebbero Salzano e Lombardo. Tra i calciatori, nel corso della giornata di ieri, è emersa latà di Leonardo Bonucci e la preoccupazione che il virus abbia contagiato anche altri calciatori è molta alta. Per questa ragione, il Sassuolo nella partita di domani contro la Roma, ha ...

