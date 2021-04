Natalia Paragoni corre a fare un’ecografia | fan preoccupati | “L’ho fatta al seno | ecco cos’ho” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 2 aprile 2021) In questi giorniha fatto spaventare un po’ i suoi fan in quanto ha mostrato unain cui era nella sala d’attesa in un ospedale aspettando di. La protagonista non aveva rilasciato nessuna dichiarazione in merito, pertanto, i fan avevano cominciato a vagare con la fantasia. I più ottimisti e fantasiosi credevano che la ragazza potesse essere in dolce attesa. Altri, invece, si sono allarmati ed hanno cominciato a farle delle domande per capire cosa le fosse successo. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo è arrivata la risposta. Perchéha fattoNella giornata di ieri,aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui aveva annunciato ai fan di dover effettuare ...