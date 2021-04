Napoli, Zielinski negativo. Il comunicato (Di venerdì 2 aprile 2021) Con un comunicato il Napoli ha annunciato la negatività di Zielinski: “Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano“. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Con unilha annunciato la negatività di: “Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotrnella serata di ieri, ha dato esito. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano“. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

