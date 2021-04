Napoli, Zielinski negativo al Covid: altro tampone anche in mattinata (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo il falso positivo di ieri, Piotr Zielinski è risultato negativo anche all’altro tampone. Il polacco si è sottoposto questa mattina a un altro test Dopo il falso positivo di ieri sera per Piotr Zielinski, c’è stata subito apprensione in casa Napoli per il possibile contagio al Covid-19 del polacco. Il club azzurro ha comunicato che il centrocampista è risultato negativo anche al tampone fatto ieri sera, ma che questa mattina si è sottoposto a un altro test; con l’esito che arriverà nel pomeriggio. «Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo il falso positivo di ieri, Piotrè risultatoall’. Il polacco si è sottoposto questa mattina a untest Dopo il falso positivo di ieri sera per Piotr, c’è stata subito apprensione in casaper il possibile contagio al-19 del polacco. Il club azzurro ha comunicato che il centrocampista è risultatoalfatto ieri sera, ma che questa mattina si è sottoposto a untest; con l’esito che arriverà nel pomeriggio. «Ilmolecolare, a cui si è sottoposto Piotrnella serata di ieri, ha dato esito. Il ...

Advertising

SkySport : Napoli, Zielinski prima positivo e poi negativo al Covid: attesi esiti nuovi test - Gazzetta_it : #Napoli, che ansia per #Zielinski: positivo, poi negativo. Domani l’esito del molecolare - DiMarzio : #Napoli, timore #Covid per #Zielinski: attesa per l'esito del test molecolare - giornaleradiofm : Covid: Napoli; tampone negativo per Zielinski: (ANSA) - NAPOLI, 02 APR - Piotr Zielinski è negativo al covid19. Il… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, tampone negativo per #Zielinski - -