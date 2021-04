Napoli | sequestro di beni per il valore di 10 milioni di euro al Clan Mallardo

Advertising

SkyTG24 : Camorra, nel Napoletano sequestro beni da 10 milioni a clan Mallardo - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, sequestrati sei quintali di sigarette: quattro arresti - anteprima24 : ** Sei quintali di #Sigarette, 4 #Arresti a Barra ** - SkyTG24 : Napoli, sequestrati sei quintali di sigarette: quattro arresti - occhio_notizie : Sotto sequestro 6 quintali di #sigarette di #contrabbando >> -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sequestro

ilmattino.it

Dopo gli eventi dello scorso settembre, quando si ebbe il distacco di un pannello del rivestimento della galleria, e il successivo provvedimento dicautelare da parte della Procura della ...È in corso da stamattina, da parte della Questura di, un importantedi beni nei confronti del clan Mallardo , uno dei principali clan camorristici della provincia. https://www.2anews.it/wp - content/uploads/2021/04/9dd1d7ca - 9313 - ...Erano stati arrestati per frode fiscale (ora sono liberi) nelle cooperative di facchinaggio: sigilli a una villa e a tre “supercar”. Uno dei coinvolto è un rosignanese di 53 anni ...un 42enne di Torre Annunziata e una 30enne di Napoli, sanzionati anche per violazioni alla normativa “anticovid” poiché si trovavano in un Comune diverso da quello di domicilio o residenza senza ...