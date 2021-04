Napoli, i complimenti a Sinner dopo la qualificazione alla finale di Miami (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner ha regalato allo sport italiano una serata indimenticabile, battendo in semifinale lo spagnolo Bautista a Miami, qualificandosi per la finale (è il secondo italiano negli ultimi 40 anni a riuscirci). Il tennis e lo sport italiano sono in delirio. A complimentarsi con il 19enne altoatesino anche il Napoli, che su twitter ha scritto: “Grande Jannik”. Al termine del match che ha visto trionfare l’italiano, la SSC Napoli, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale social, si è complimentata con Sinner: “Grande Jannik”. Grande @janniksin #MiamiOpen pic.twitter.com/0eDVMl5FaS — Official SSC Napoli (@sscNapoli) April 2, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikha regalato allo sport italiano una serata indimenticabile, battendo in semilo spagnolo Bautista a, qualificandosi per la(è il secondo italiano negli ultimi 40 anni a riuscirci). Il tennis e lo sport italiano sono in delirio. A complimentarsi con il 19enne altoatesino anche il, che su twitter ha scritto: “Grande Jannik”. Al termine del match che ha visto trionfare l’italiano, la SSC, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale social, si è complimentata con: “Grande Jannik”. Grande @janniksin #Open pic.twitter.com/0eDVMl5FaS — Official SSC(@ssc) April 2, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

