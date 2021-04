Myss Keta senza mascherina: svelato il vero volto della cantante (Di venerdì 2 aprile 2021) La misteriosa rapper Myss Keta è stata fotografata per la prima volta senza mascherina nè occhiali. L’artista, che ha fatto del mistero sulla sua identità un punto di forza, è stata immortalata dai fotografi del settimanale vero. Negli scatti, la cantante si rilassa durante le riprese di Celebrity Hunted, la serie tv Amazon in cui deve fuggire da alcuni specialisti che la inseguono. Nelle immagini Myss Keta sorride, senza notare i fotografi che la riprendono senza occhiali o mascherina, svelando il suo volto. L’identità della rapper milanese è sempre stato un mistero che nessuno è mai riuscito a svelare. La cantante si è sempre rifiutata di rivelare il ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 aprile 2021) La misteriosa rapperè stata fotografata per la prima voltanè occhiali. L’artista, che ha fatto del mistero sulla sua identità un punto di forza, è stata immortalata dai fotografi del settimanale. Negli scatti, lasi rilassa durante le riprese di Celebrity Hunted, la serie tv Amazon in cui deve fuggire da alcuni specialisti che la inseguono. Nelle immaginisorride,notare i fotografi che la riprendonoocchiali o, svelando il suo. L’identitàrapper milanese è sempre stato un mistero che nessuno è mai riuscito a svelare. Lasi è sempre rifiutata di rivelare il ...

