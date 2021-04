Myss Keta fotografata per la prima volta senza mascherina. Svelato il suo vero volto (Di venerdì 2 aprile 2021) I paparazzi di “vero” hanno fotografato per la prima volta Myss Keta senza mascherina. Il settimanale ha sorpreso la rapper milanese (anche il vero nome è sconosciuto) durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon, Celebrity Hunted. Durante una pausa dalla lavorazione, la papabile Myss Keta ha abbassato la mascherina per bere un drink e… tac, i paparazzi non hanno esitato un secondo. Sarà veramente lei? Neanche a dirlo, da parte dell’interessata al momento tutto tace. la vera faccia di Myss Keta pic.twitter.com/WitkpHXIdc — ????riccardo???? (@sparklingsoull) April 1, 2021 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) I paparazzi di “” hanno fotografato per la. Il settimanale ha sorpreso la rapper milanese (anche ilnome è sconosciuto) durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon, Celebrity Hunted. Durante una pausa dalla lavorazione, la papabileha abbassato laper bere un drink e… tac, i paparazzi non hanno esitato un secondo. Sarà veramente lei? Neanche a dirlo, da parte dell’interessata al momento tutto tace. la vera faccia dipic.twitter.com/WitkpHXIdc — ????riccardo???? (@sparklingsoull) April 1, 2021 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FQMagazineit : Myss Keta fotografata per la prima volta senza mascherina. Svelato il suo vero volto - zazoomblog : Myss Keta senza mascherina: svelato il vero volto della cantante - #senza #mascherina: #svelato #volto - SpettacoloNews1 : Myss Keta: fuori a sorpresa il lato B de 'Il cielo non è un limite' - - RadioWebItalia : Myss Keta il lato B de “Il cielo non è un limite” @RadioWebItalia - EndCent : @THEREALMYSSKETA ci fa vedere il lato B di #ilcielononèunlimite -