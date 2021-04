My Bloody Valentine il ritorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Il gruppo Irlandese dei My Bloody Valentine è tornato nel panorama musicale odierno, grazie alla Domino Recordings che ha reso disponibile la loro musica su tutte le piattaforme streaming. Chi sono i My Bloody Valentine? Gruppo musicale Irlandese sono una delle band rivelazione degli anni 90 e soprattuto fondatore del genere shoegaze. Letteralmente significa “fissa scarpe” questo fu il nome attribuito alla stampa inglese dato dal fatto che i musicisti durante il concerto stavano tutti a capo chino sugli strumenti. Il loro genere si può definire acid-rock con atmosfere a tratti psichedeliche ed eteree, un insieme di suoni contrastanti e duri senza fine. Le voci risultano un sussurro in confronto alla pesantezza del suono degli strumenti musicali, sono stati pionieri di questo genere musicale che ha dato seguito ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Il gruppo Irlandese dei Myè tornato nel panorama musicale odierno, grazie alla Domino Recordings che ha reso disponibile la loro musica su tutte le piattaforme streaming. Chi sono i My? Gruppo musicale Irlandese sono una delle band rivelazione degli anni 90 e soprattuto fondatore del genere shoegaze. Letteralmente significa “fissa scarpe” questo fu il nome attribuito alla stampa inglese dato dal fatto che i musicisti durante il concerto stavano tutti a capo chino sugli strumenti. Il loro genere si può definire acid-rock con atmosfere a tratti psichedeliche ed eteree, un insieme di suoni contrastanti e duri senza fine. Le voci risultano un sussurro in confronto alla pesantezza del suono degli strumenti musicali, sono stati pionieri di questo genere musicale che ha dato seguito ...

