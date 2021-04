Musica in lutto, il corpo del cantante trovato nella sua casa. Mistero sulla causa della morte (Di venerdì 2 aprile 2021) “Lo avevo sentito al telefono tre giorni fa ed era in forma come sempre”. Le parole dell’agente sono un pugno nello stomaco e fanno ancora più male. La notizia della scomparsa del cantante è arrivata come un fulmine e ciel sereno. Sui social il dolore dei fan, distrutti dal dolore: “Non ci posso credere, ditemi che non è vero”, scrive un utente della rete. Da tempo aveva lasciato le scene ma nella memoria di tutti era ancora quel ragazzo giovane con i capelli biondi che faceva ballare tutti. Il corpo del cantante è stato trovato all’interno del suo appartamento di Barcellona dove si era trasferito da poco tempo. A darne notizie l’agenzia France Presse e il suo agente Yann Ydoux. Non sono ancora stati resi noti i motivi della sua scomparsa, e secondo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) “Lo avevo sentito al telefono tre giorni fa ed era in forma come sempre”. Le parole dell’agente sono un pugno nello stomaco e fanno ancora più male. La notiziascomparsa delè arrivata come un fulmine e ciel sereno. Sui social il dolore dei fan, distrutti dal dolore: “Non ci posso credere, ditemi che non è vero”, scrive un utenterete. Da tempo aveva lasciato le scene mamemoria di tutti era ancora quel ragazzo giovane con i capelli biondi che faceva ballare tutti. Ildelè statoall’interno del suo appartamento di Barcellona dove si era trasferito da poco tempo. A darne notizie l’agenzia France Presse e il suo agente Yann Ydoux. Non sono ancora stati resi noti i motivisua scomparsa, e secondo la ...

Gianni2The : ?Lutto nel mondo della musica. È morto ieri a 70 anni, il cantante svizzero Patrick Juvet. ?? Modello, poi autore p… - lovstinyoureyes : quelli di Skymotogp in lutto per Maverick kattivo che ha tolto la pole al loro re musica per le mie orecchie ?? -