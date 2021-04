Muore a 38 anni Francesca Barbieri: la travel blogger ha raccontato la sua battaglia contro il cancro (Di venerdì 2 aprile 2021) L’amatissima travel blogger Fraintesa, Francesca Barbieri, ha perso la sua battaglia contro il cancro a 38 anni. Per anni ha tenuto compagnia a migliaia di utenti web che la conoscevano come Fraintesa, il nome che Francesca Barbieri aveva scelto per raccontare la sua vita in un blog che aveva attratto le simpatie di molti. Nelle pagine di questo diario aperto su internet, la giovane raccontava dei suoi viaggi in giro per il mondo, corredandoli con foto e alternava questi momenti di narrazione leggera a quelli più intimi e dolorosi della lotta alla malattia che l’aveva colpita da tempo. Francesca parlava della sua lotta contro il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) L’amatissimaFraintesa,, ha perso la suaila 38. Perha tenuto compagnia a migliaia di utenti web che la conoscevano come Fraintesa, il nome cheaveva scelto per raccontare la sua vita in un blog che aveva attratto le simpatie di molti. Nelle pagine di questo diario aperto su internet, la giovane raccontava dei suoi viaggi in giro per il mondo, corredandoli con foto e alternava questi momenti di narrazione leggera a quelli più intimi e dolorosi della lotta alla malattia che l’aveva colpita da tempo.parlava della sua lottail ...

