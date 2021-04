MotoGP, risultati e classifica FP2 GP Doha: Miller in vetta davanti a Bagnaia, fuori dalla top10 Mir e Valentino Rossi (Di venerdì 2 aprile 2021) Jack Miller stampa il miglior tempo assoluto della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021, confermandosi estremamente competitivo sul giro secco in vista delle qualifiche di domani. L’australiano della Ducati ufficiale ha fermato il cronometro in 1’53?145 precedendo di 313 millesimi il compagno di squadra italiano Francesco Bagnaia e di 392 millesimi la Ducati Pramac del francese Johann Zarco. Quarto posto per Fabio Quartararo, con la migliore Yamaha, mentre completa la top5 il rookie spagnolo Jorge Martin con l’altra Desmosedici del Team Pramac. Virtualmente qualificati per il Q2 anche Aleix Espargarò, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Vinales e Stefan Bradl. 13° il campione del mondo in carica Joan Mir, 14° Valentino Rossi, entrambi al momento costretti ad affrontare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Jackstampa il miglior tempo assoluto della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di2021, confermandosi estremamente competitivo sul giro secco in vista delle qualifiche di domani. L’australiano della Ducati ufficiale ha fermato il cronometro in 1’53?145 precedendo di 313 millesimi il compagno di squadra italiano Francescoe di 392 millesimi la Ducati Pramac del francese Johann Zarco. Quarto posto per Fabio Quartararo, con la migliore Yamaha, mentre completa la top5 il rookie spagnolo Jorge Martin con l’altra Desmosedici del Team Pramac. Virtualmente qualificati per il Q2 anche Aleix Espargarò, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Vinales e Stefan Bradl. 13° il campione del mondo in carica Joan Mir, 14°, entrambi al momento costretti ad affrontare il ...

