MotoGP GP Doha 2021, Valentino Rossi: “Sono più costante ma non veloce” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Sono più in difficoltà rispetto a venerdì scorso, qualcosa di buono lo abbiamo trovato: Sono più costante e riusciamo a mantenere la gomma di dietro più fredda ma non Sono abbastanza veloce. Mi scivola tanto e nel long run il mio passo non era niente di che”. Questa l’analisi di Valentino Rossi dopo il quattordicesimo posto nelle prove libere del GP di Doha. Il ‘Dottore’ dovrà partire dal Q1: “Domani sarà impossibile in FP3, quindi dobbiamo concentrarci sul passo e sulle qualifiche – prosegue il pilota Yamaha a Sky Sport – Rispetto alla scorsa settimana, per il setting meccanico non abbiamo fatto modifiche troppo grandi ma lo Sono state sull’elettronica per cercare di stressare meno la gomma dietro. Ho fatto 9 giri, ero ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “più in difficoltà rispetto a venerdì scorso, qualcosa di buono lo abbiamo trovato:piùe riusciamo a mantenere la gomma di dietro più fredda ma nonabbastanza. Mi scivola tanto e nel long run il mio passo non era niente di che”. Questa l’analisi didopo il quattordicesimo posto nelle prove libere del GP di. Il ‘Dottore’ dovrà partire dal Q1: “Domani sarà impossibile in FP3, quindi dobbiamo concentrarci sul passo e sulle qualifiche – prosegue il pilota Yamaha a Sky Sport – Rispetto alla scorsa settimana, per il setting meccanico non abbiamo fatto modifiche troppo grandi ma lostate sull’elettronica per cercare di stressare meno la gomma dietro. Ho fatto 9 giri, ero ...

