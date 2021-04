MotoGP, Francesco Bagnaia: “Molto contento del lavoro odierno, sono messo meglio rispetto a una settimana fa” (Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora un esordio incoraggiante per Francesco “Pecco” Bagnaia. Dopo l’ottimo fine settimana del Gran Premio del Qatar, il pilota del team Ducati ufficiale ha dato il via nel migliore dei modi anche al weekend-bis d Losail, con un secondo tempo davvero brillante al termine della prima giornata dedicata alle prove libere. Il numero 63 ha concluso la FP2 con il tempo di 1:53.458 a 313 millesimi dal compagno di scuderia Jack Miller, letteralmente scatenato nel finale della sessione. Una ennesima prova di forza della moto di Borgo Panigale, che ha schierato quattro rappresentanti nelle prime cinque posizioni (terzo Johann Zarco e quinto Jorge Martin) e che getta ottime basi in vista di qualifiche e gara, con un potenziale notevole che dovrà essere sfruttato al meglio. Le sue parole a Sky Sport su questo secondo weekend ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora un esordio incoraggiante per“Pecco”. Dopo l’ottimo finedel Gran Premio del Qatar, il pilota del team Ducati ufficiale ha dato il via nel migliore dei modi anche al weekend-bis d Losail, con un secondo tempo davvero brillante al termine della prima giornata dedicata alle prove libere. Il numero 63 ha concluso la FP2 con il tempo di 1:53.458 a 313 millesimi dal compagno di scuderia Jack Miller, letteralmente scatenato nel finale della sessione. Una ennesima prova di forza della moto di Borgo Panigale, che ha schierato quattro rappresentanti nelle prime cinque posizioni (terzo Johann Zarco e quinto Jorge Martin) e che getta ottime basi in vista di qualifiche e gara, con un potenziale notevole che dovrà essere sfruttato al. Le sue parole a Sky Sport su questo secondo weekend ...

