Morto all'improvviso il critico d'arte Massimo Melotti (Di venerdì 2 aprile 2021) Aveva solo 70 anni, ma combatteva da tempo con un tumore al cervello. Si è spento a Vercelli Massimo Melotti, critico d'arte e curatore di mostre, nonché insegnante. Era infatti in dad (didattica a distanza), quando ha avuto un malore che si è rivelato poi fulminante. Melotti infatti insegnava presso l'Accademia Albertina di Torino, ed era molto affezionato ai suoi studenti. Stava tenendo una lezione di antropologia culturale, quando ha avuto un malore che l'ha portato al coma. Dopo due giorni in ospedale, non è riuscito a svegliarsi, e si è spento. I suoi colleghi dell'Accademia hanno commentato l'accaduto, mostrandosi profondamente dispiaciuti. Massimo Melotti e la sua carriera «Perdiamo un amico e un professore di grande valore, un fine intellettuale ...

