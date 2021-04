Morto a 55 anni Stefano Bongarzone, l’addio di Rita Dalla Chiesa: “Insieme per trent’anni, rimarrai nell’anima” (Di venerdì 2 aprile 2021) È Morto a 55 anni Stefano Bongarzone, hairstylist e make-up artist romano molto noto nella Capitale, in particolare nel quartiere Trieste-Salario, dove era un vero punto di riferimento. Nel suo salone sono passati anche vip e volti celebri e lui stesso era apparso diverse volte in tv in diversi programmi. Tra i tanti messagi d’addio pubblicati in queste ore sui social, spicca quello di Rita Dalla Chiesa, sua cara amica: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini – ha scritto la conduttrice -. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Èa 55, hairstylist e make-up artist romano molto noto nella Capitale, in particolare nel quartiere Trieste-Salario, dove era un vero punto di riferimento. Nel suo salone sono passati anche vip e volti celebri e lui stesso era apparso diverse volte in tv in diversi programmi. Tra i tanti messagi d’addio pubblicati in queste ore sui social, spicca quello di, sua cara amica: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nni – ha scritto la conduttrice -. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per ...

Advertising

repubblica : Ricoverato per Covid a 93 anni, nella Rsa lo danno per morto e gli rubano tutto. Ma lui sopravvive e fa denuncia - fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - mastrociclista : RT @AdriMCMLXI: Ricoverato per Covid a 93 anni, nella Rsa lo danno per morto e gli rubano tutto. Ma lui sopravvive e fa denuncia ??????https:/… - albertoinfelise : RT @PieraBelfanti: @albertoinfelise @LaStampa Per mio cugino Domenico di 70 anni che fosse stato in Inghilterra, anche con una sola dose no… -