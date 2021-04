Morte George Floyd | nuovo video shock mostrato al processo

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 2 aprile 2021) E’ iniziato ilper ladi. Le udienze saranno trasmesse in diretta televisiva. NEW YORK (STATI UNITI) – E’ iniziato ilper ladi. Sul banco degli imputati il poliziotto Derek Chauvin, accusato di aver ucciso il 46enne afroamericano. Le udienze, come successo per OJ Simpson, saranno trasmesse in diretta televisiva, ma i giurati non verranno filmati. Una scelta presa per la sicurezza delle stesse persone chiamate a giudicare l’agente di polizia. I parenti diin ginocchio in apertura della prima udienza delCome riportato dal Corriere della Sera, la prima udienza si è aperta con i parenti di...