Morte Davide Astori: chiesta condanna per Galanti. Il silenzio di Francesca. Sentenza a maggio (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà pronunciata, molto probabilmente, il 3 maggio prossimo la Sentenza del processo abbreviato per la Morte di Davide Astori. Il processo vede imputato, con l'accusa di omicidio colposo, il professor Giorgio Galanti. Nel corso dell'udienza di oggi, 2 aprile, hanno parlato l'accusa, che ha chiesto una condanna a un anno e sei mesi di reclusione, gli avvocati delle parti civili e il difensore di Galanti, avvocato Sigfrido Fenyes L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà pronunciata, molto probabilmente, il 3prossimo ladel processo abbreviato per ladi. Il processo vede imputato, con l'accusa di omicidio colposo, il professor Giorgio. Nel corso dell'udienza di oggi, 2 aprile, hanno parlato l'accusa, che ha chiesto unaa un anno e sei mesi di reclusione, gli avvocati delle parti civili e il difensore di, avvocato Sigfrido Fenyes L'articolo proviene da Firenze Post.

