Morte Astori, processo: chiesti 1 anno e 6 mesi per medico (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Un anno e sei mesi per il medico accusato di omicidio colposo nel processo sulla Morte di Davide Astori. E’ questa la richiesta di condanna che il pubblico ministero Antonino Nastasi della procura fiorentina, al termine della sua requisitoria, ha formulato nei confronti del dottor Giorgio Galanti. Il processo sul decesso dell’ex capitano della Fiorentina, che venne trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine dove era in trasferta con la squadra, si celebra al tribunale di Firenze con il rito abbreviato. Il professor Galanti, difeso dall’avvocato Sigfrido Fenyes, è l’unico imputato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Une seiper ilaccusato di omicidio colposo nelsulladi Davide. E’ questa la richiesta di condanna che il pubblico ministero Antonino Nastasi della procura fiorentina, al termine della sua requisitoria, ha formulato nei confronti del dottor Giorgio Galanti. Ilsul decesso dell’ex capitano della Fiorentina, che venne trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine dove era in trasferta con la squadra, si celebra al tribunale di Firenze con il rito abbreviato. Il professor Galanti, difeso dall’avvocato Sigfrido Fenyes, è l’unico imputato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Morte Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti #DavideAstori - BeppeMarottaMa1 : RT @MediasetTgcom24: Morte Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti #DavideAstori - ILOVEPACALCIO : Morte #Astori: il pm chiede 1 anno e 6 mesi per il direttore sanitario #Galanti - MediasetTgcom24 : Morte Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per Galanti #DavideAstori - cmdotcom : Morte #Astori, pm chiede 1 anno e 6 mesi per l'ex medico della Fiorentina Galanti: l'accusa è di omicidio colposo… -