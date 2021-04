Morte Astori, chiesta la condanna per 1 anno e 6 mesi al medico Galanti (Di venerdì 2 aprile 2021) Un anno e sei mesi è la condanna che il pm Antonino Nanastasi ha chiesto per il medico Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo nel processo in corso per la Morte di Davide Astori, l’ex capitano della Fiorentina che venne trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine dove era in trasferta con la squadra. Nel processo che si celebra con il rito abbreviato, all’ex direttore dell’Istituto di medicina sportiva dell’ospedale Careggi di Firenze (unico imputato) la procura di Firenze contesta il rilascio ad Astori di due diversi certificati di idoneità alla pratica del calcio, nel luglio 2016 e nel luglio 2017. Secondo una consulenza tecnica effettuata da periti incaricati dalla procura, infatti, i certificati vennero ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Une seiè lache il pm Antonino Nanastasi ha chiesto per ilGiorgio, accusato di omicidio colposo nel processo in corso per ladi Davide, l’ex capitano della Fiorentina che venne trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine dove era in trasferta con la squadra. Nel processo che si celebra con il rito abbreviato, all’ex direttore dell’Istituto di medicina sportiva dell’ospedale Careggi di Firenze (unico imputato) la procura di Firenze contesta il rilascio addi due diversi certificati di idoneità alla pratica del calcio, nel luglio 2016 e nel luglio 2017. Secondo una consulenza tecnica effettuata da periti incaricati dalla procura, infatti, i certificati vennero ...

