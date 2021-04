Morta la travel blogger Fraintesa | raccontò con coraggio la sua battaglia contro il cancro

(Di venerdì 2 aprile 2021) Aveva mostrato la bellezze dell'Australia. Dell'Asia. Aveva fatto viaggiare, con la forza dell'immaginazione, durante il durissimo lockdown, migliaia di persone. Aveva trasformato in un lavoro quella ...

Aveva mostrato la bellezze dell'Australia. Dell'Asia. Aveva fatto viaggiare, con la forza dell'immaginazione, durante il durissimo lockdown, migliaia di persone. Aveva trasformato in un lavoro quella ...Non ce l'ha fatta Fraintesa , la famosablogger modenese di soli 38 anni èoggi a Milano . Nel suo profilo instagram da oltre 75 mila follower, raccontava di viaggi e della sua battaglia contro il cancro , tutto senza mai ...È morta Francesca Barbieri, conosciuta sul web come Fraintesa: aveva 38 anni e da anni lottava contro il tumore al seno. A darne l’annuncio il compagno Andrea, con un post sulla sua pagina Facebook: « ...Francesca Barbieri, la travel blogger Fraintesa, è morta a soli 39 anni a causa di un tumore. L'annuncio dal compagno Andrea Riscassi ...