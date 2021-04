Monza | narcotizzata e violentata per un mese | torna dal suo aguzzino per paura del revenge porn Lui la stupra ancora

(Di venerdì 2 aprile 2021)dal suoe vieneta di nuovo Una donna di 51 anni, vittime per oltre undi abusi, èta dal suoche la minacciava died è stata nuovamente aggredita edall’uomo. La drammatica vicenda è avvenuta a Brugherio, in provincia di. Secondo quanto ricostruito, tutto ha avuto inizio con una chiamata al 118 avvenuta nei giorni scorsi da parte della donna, che lamentava un’intossicazione in seguito a una cospicua assunzione di farmaci e calmanti. Visitata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo dida dove è stata poi dimessa con una prognosi di pochi ...

e violentata per oltre un mese, torna dal suo stupratore dietro minaccia di diffondere i video. Ma lui la violenta ancora: arrestato Un incubo durato oltre un mese, fra violenze e abusi . ...I carabinieri indagano e la donna, visitata sabato scorso al pronto soccorso dell' ospedale San Gerardo di, racconta i continui abusi: farmaci narcotizzanti, violenze e videoriprese. Lunedì ...Due le donne che lo accusano, e che si sono rivolte ai carabinieri di Brugherio e della compagnia di Monza. Un vicino di casa, svegliato dai rumori, ha chiamato i carabinieri, che hanno arrestato in f ...dove una donna di 51 anni è stata narcotizzata e violentata per oltre un mese. Le violenze subite dalla donna state riprese con una videocamera da un 46enne. Come riportato da TgCom, la 51enne è ...