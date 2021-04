Monza | 51enne narcotizzata e violentata | denuncia e viene minacciata di revenge porn Torna per fermarlo | subisce un nuovo stupro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un uomo di 46 anni di Brugherio, provincia di, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver narcotizzato e violentato ripetutamente una donna conosciuta da appena un mese. Laè finita in ospedale a causa delle medicine che era costretta a prendere e ha raccontato i continui abusi subiti. È stata peròdie quando èta dal 46enne per, l’uomo l’ha nuovamente aggredita e stuprata. Grazie all’allarme dei vicini, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato. Laper oltre un mese è stata costretta con narcotici a subire violenze sessuali, ripresa da una videocamera. Poi la chiamata al 118: la donna lamenta un’intossicazione per una cospicua assunzione di farmaci e calmanti. I carabinieri indagano ...