Monitoraggio Iss, Rt nazionale scende a 0,98 (era a 1,08). Incidenza in calo in tutta Italia (Di venerdì 2 aprile 2021) scende a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L'Incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 aprile 2021)a 0,98 sotto la soglia d'allarme di 1 il valore dell'Rtche la scorsa settimana era a da 1,08. L'si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della...

Advertising

ivl24_it : Monitoraggio Iss: Rt nazionale scende a 0,98 - cagliaripad : Covid, monitoraggio Iss: scende l’Rt nazionale - Gazzettino : Monitoraggio Iss, Rt nazionale scende a 0,98 (era a 1,08). Incidenza in calo in tutta Italia - zazoomblog : Nuovo monitoraggio Iss indice Rt sotto l’1. I colori delle Regioni dopo il lockdown di Pasqua - #Nuovo… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, oggi nuovo monitoraggio dell’Iss: attesa per i dati che decidono i cambi di colore -