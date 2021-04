Monitoraggio Iss, l’indice Rt nazionale scende a 0,98 (da 1,08) ma è allarme terapie intensive. Brusaferro: «Saturazione oltre il 41%» (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo i primi segnali di stabilizzazione nell’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia registrati la scorsa settimana dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), continua a scendere l’indice di trasmissibilità (Rt) che, su scala nazionale, è passato da 1,08 a 0,98, ossia sotto la soglia d’allarme (1). Diminuisce anche l’incidenza, ovverosia il numero di casi positivi ogni 100.000 abitanti, che passa dai 240 ai 232 casi ogni 100 mila abitanti di questa settimana. Aumentano però i ricoveri, anche in area critica. Intervenendo in conferenza stampa il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro si è detto preoccupato per «i dati di Saturazione al 41% di pazienti Covid delle terapie intensive», aggiungendo che «nell’ultimo periodo la curva epidemica inizia ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo i primi segnali di stabilizzazione nell’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia registrati la scorsa settimana dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), continua aredi trasmissibilità (Rt) che, su scala, è passato da 1,08 a 0,98, ossia sotto la soglia d’(1). Diminuisce anche l’incidenza, ovverosia il numero di casi positivi ogni 100.000 abitanti, che passa dai 240 ai 232 casi ogni 100 mila abitanti di questa settimana. Aumentano però i ricoveri, anche in area critica. Intervenendo in conferenza stampa il presidente dell’Iss Silviosi è detto preoccupato per «i dati dial 41% di pazienti Covid delle», aggiungendo che «nell’ultimo periodo la curva epidemica inizia ...

