Monaco-Metz (sabato 3 aprile, ore 13): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kovac con Pellegri ma senza Aguilar e Tchouameni, ospiti con 4 assenti ma con N’Doram (Di venerdì 2 aprile 2021) Trentunesimo turno di Ligue 1 e il Monaco di Kovac apre la giornata nel lunch match del sabato affrontando in casa il Metz. La squadra di Kovac con 7 punti nelle ultime 3 gare ha avvicinato ancora di più la vetta, distante adesso solamente 4 punti. Brillante lo 0 a 4 inflitto al St. Etienne nell’ultimo turno, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 2 aprile 2021) Trentunesimo turno di Ligue 1 e ildiapre la giornata nel lunch match delaffrontando in casa il. La squadra dicon 7 punti nelle ultime 3 gare ha avvicinato ancora di più la vetta, distante adesso solamente 4 punti. Brillante lo 0 a 4 inflitto al St. Etienne nell’ultimo turno, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Monaco-Metz (sabato 3 aprile, ore 13): convocati, formazioni ufficiali, quote, - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: alle 13 Monaco-Metz, poi PSG-Lille alle 17 e in serata Lens-Lione: Riparte oggi la Ligue 1, con la 31… - MightyTips : International break is finished! ????Ligue 1. Monaco vs Metz - - periodicodaily : Monaco – Metz tutto pronto nella liga 1 francese #MonacoMetz #Liga1 @FiorinaFabio - sowmyasofia : Monaco – Metz tutto pronto nella liga 1 francese -