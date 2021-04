Mogol | “Brani di De Gregori sono poesia ma nessun parallelo con Battisti”

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Francesco Deè senza ombra di dubbio uno dei più grandi autori di canzoni, ha fatto una meravigliosa e meritata carriera nel mondo della musica e della discografia e non si può fare altro che applaudirlo!”. Giulio Rapetti, in arte, il ‘re dei parolieri’ italiani e presidente della Siae, tesse all’AdnKronos le lodi del ‘Principe’ in vista del suo 70° compleanno che festeggerà domenica. “Alcuni testi dei suoisicuramente cultura, letteratura, direi soprattutto”, sottolinea. Paralleli possibili fra De, di cuiha scritto quasi tutti i testi dei suoi successi? “Paragoni fra due artisti così elevati nonassolutamente possibili e proponibili – risponde– ...

Advertising

Saschaamazzini4 : ???? dove L.Battisti e Mogol hanno scritto e cantato uno dei più grandi brani eseguiti : Emozioni ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mogol Brani

Yahoo Finanza

(Centro Europeo Toscolano di Giulio Rapetti in arte). Iaconantonio iscritto al corso ... numerosi. Foto 2 di 2Fuad occuparsi della stesura del testo in italiano. Il video di Tutta mia la città : Infine, ... Si tratta di uno deipiù famosi, conosciuti e amati dai fan del gruppo modenese e i suoi ..."Francesco De Gregori è senza ombra di dubbio uno dei più grandi autori di canzoni, ha fatto una meravigliosa e meritata carriera nel mondo della musica e della discografia e non si può fare altro che ...Era stato buon profeta Mogol, attuale presidente della SIAE, quando nel 1971 per l’album Amore e non amore di Lucio Battisti intitolò un brano Seduto sotto un platano con una margherita in bocca ...