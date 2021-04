Miss Scarlet e il suo Duca dalla Londra vittoriana a Rai 4 (Di venerdì 2 aprile 2021) Miss Scarlet and the Duke - Kate Phillips e Stuart Martin Le storie in costume piacciono sempre, e quando portano con sé messaggi sociali quali la parità di genere e la lotta per l’emancipazione femminile, la tv ci va a nozze. Stavolta tocca a Miss Scarlet and the Duke, serie inglese andata in onda in patria lo scorso anno su Alibi e ora pronta a debuttare in prima tv assoluta in Italia su Rai 4 domenica 4 aprile, con i primi due episodi a partire dalle 15.50. Gli altri quattro andranno in onda sabato 10 e domenica 11 aprile. La serie, diretta da Declan O’Dwyer e creata da Rachael New, porterà i telespettatori nella Londra di fine ‘800. Il racconto parte da una base mistery, ovvero il classico investigativo, per poi sfociare nella commedia rosa e portare in scena tutti i tipici elementi del period ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 aprile 2021)and the Duke - Kate Phillips e Stuart Martin Le storie in costume piacciono sempre, e quando portano con sé messaggi sociali quali la parità di genere e la lotta per l’emancipazione femminile, la tv ci va a nozze. Stavolta tocca aand the Duke, serie inglese andata in onda in patria lo scorso anno su Alibi e ora pronta a debuttare in prima tv assoluta in Italia su Rai 4 domenica 4 aprile, con i primi due episodi a partire dalle 15.50. Gli altri quattro andranno in onda sabato 10 e domenica 11 aprile. La serie, diretta da Declan O’Dwyer e creata da Rachael New, porterà i telespettatori nelladi fine ‘800. Il racconto parte da una base mistery, ovvero il classico investigativo, per poi sfociare nella commedia rosa e portare in scena tutti i tipici elementi del period ...

