Miss Keta fotografata per la prima volta senza mascherina: ecco la sua vera identità (Di venerdì 2 aprile 2021) Myss Keta paparazzata per la prima volta senza occhiali e senza mascherina. La rapper milanese, che ha fatto del mistero sulla sua identità il suo tratto distintivo, è stata sorpresa dal settimanale Vero durante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie targata Amazon che l’ha ingaggiata tra i protagonisti, in un momento di relax a viso totalmente scoperto. Il settimanale non ci ha pensato due volte a pubblicare i due scatti che mostrano il volto integrale di Myss Keta, rivelando per la prima volta la sua vera identità. ecco il sorriso che si cela dietro la maschera: Myss Keta, protagonista della seconda stagione di Celebrity ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Mysspaparazzata per laocchiali e. La rapper milanese, che ha fatto del mistero sulla suail suo tratto distintivo, è stata sorpresa dal settimanale Vero durante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie targata Amazon che l’ha ingaggiata tra i protagonisti, in un momento di relax a viso totalmente scoperto. Il settimanale non ci ha pensato due volte a pubblicare i due scatti che mostrano il volto integrale di Myss, rivelando per lala suail sorriso che si cela dietro la maschera: Myss, protagonista della seconda stagione di Celebrity ...

