Ministero Giustizia: “4.250 assunzioni anche per Salerno e Napoli”. Cartabia su obbligo vaccinale (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Ministero della Giustizia annuncia “4.250 nuove assunzioni entro settembre” con destinazioni, tra gli altri, anche nei distretti di Salerno e Napoli. Il Ministero comunica: “In arrivo 4250 assunzioni negli uffici giudiziari entro settembre. Un’ampia manovra di reclutamento – in un momento difficile per l’intero Paese – volta a colmare i vuoti di organico. Si tratta di 400 direttori a tempo indeterminato, già entrati dopo un bando pubblico – esperti con laurea magistrale, adatti a dirigere cancellerie o segreterie delle esecuzioni ad esempio – destinati a tutto il territorio nazionale, ad esclusione di Bolzano e Trento. I primi assunti hanno già preso servizio, nei distretti di Perugia e Brescia e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildellaannuncia “4.250 nuoveentro settembre” con destinazioni, tra gli altri,nei distretti di. Ilcomunica: “In arrivo 4250negli uffici giudiziari entro settembre. Un’ampia manovra di reclutamento – in un momento difficile per l’intero Paese – volta a colmare i vuoti di organico. Si tratta di 400 direttori a tempo indeterminato, già entrati dopo un bando pubblico – esperti con laurea magistrale, adatti a dirigere cancellerie o segreterie delle esecuzioni ad esempio – destinati a tutto il territorio nazionale, ad esclusione di Bolzano e Trento. I primi assunti hanno già preso servizio, nei distretti di Perugia e Brescia e ...

Advertising

ilriformista : L’affondo dell’Anm contro Marta Cartabia è un chiaro segnale contro il nuovo corso al ministero della Giustizia - d… - anteprima24 : ** #Ministero #Giustizia: '4.250 assunzioni anche per #Salerno e Napoli'. Cartabia su obbligo vaccinale **… - leoberthi : RT @signori_massimo: Dal sito ministero della giustizia: il 32% dei carcerati è straniero e il 40% dei carcerati per stupro è straniero. B… - Luca73284882 : RT @signori_massimo: Dal sito ministero della giustizia: il 32% dei carcerati è straniero e il 40% dei carcerati per stupro è straniero. B… - TerroneDoc : RT @claudio_2022: Il ministero della giustizia scrive a Parigi: Terroristi rossi da estradare. Per colpa dei ritardi già archiviato un cas… -