Minacciavano il ministro Speranza, quattro indagati (Di venerdì 2 aprile 2021) Minacce aggravate nei confronti del ministro Speranza. Con questa accusa sono stati emessi quattro decreti di perquisizione per altrettanti cittadini italiani residenti nelle province di Torino, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 aprile 2021) Minacce aggravate nei confronti del. Con questa accusa sono stati emessidecreti di perquisizione per altrettanti cittadini italiani residenti nelle province di Torino, ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Minacciavano il ministro #Speranza via email: 4 indagati - globalistIT : - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Minacciavano via email il ministro Speranza, quattro indagati - AnsaLombardia : Minacciavano via email il ministro Speranza, 4 indagati. Perquisizioni disposte dalla Procura di Roma e condotte da… - raffaellasalato : RT @Agenzia_Ansa: Minacciavano via email il ministro Speranza, quattro indagati per minaccia aggravata #ANSA -