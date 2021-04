Minacce via social anche di morte alla famiglia del ministro Roberto Speranza: quattro indagsti in varie zone d’Italia Hanno fra i 35 e i 55 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) In un messaggio uno degli haters ha minacciato di ammazzare i familiari del ministro della Salute. Altre vergognose affermazioni via social nei confronti di Roberto Speranza. Sono ora indagati in quattro, alcuni dei quali con precedenti specifici. Hanno fra i 35 e i 55 anni e vivono nel torinese o nel varesotto, in Liguria o nella zona di Enna. Solidarietà al ministro Roberto Speranza. L'articolo Minacce via social anche di morte alla famiglia del ministro Roberto Speranza: quattro indagsti in varie ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 aprile 2021) In un messaggio uno degli haters ha minacciato di ammazzare i familiari deldella Salute. Altre vergognose affermazioni vianei confronti di. Sono ora indagati in, alcuni dei quali con precedenti specifici.fra i 35 e i 55e vivono nel torinese o nel varesotto, in Liguria o nella zona di Enna. Solidarietà al. L'articoloviadidelin...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail a Roberto Speranza: 4 indagati #speranza - andrearossi76 : Minacce rivolte al Ministro @robersperanza via mail sono agghiaccianti. I toni violenti di pochi non vanifichino l'… - Adnkronos : Minacce via mail a #ministro @robersperanza, 4 indagati. - attiliolioi : @ricpuglisi @robersperanza E-mail di minacce al ministro della salute Roberto Speranza | Perquisito e denunciato un… - mignoloeprof : Speranza mi sta tutto fuorché simpatico ma se qualcuno è così scemo da inviare minacce via email ad un Ministro, qu… -