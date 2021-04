Minacce al ministro Speranza: «Ammazziamo la tua famiglia e ti spelliamo vivo». Quattro indagati (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sono Quattro indagati per le Minacce via mail a Roberto Speranza. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose mail dal contenuto gravemente minaccioso al ministro della Salute. Le indagini sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, dai militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna. I militari hanno dato esecuzione a Quattro decreti di perquisizione locale e personale nei confronti degli indagati. Minacce a Speranza: Quattro indagati A essere indagati per “minaccia aggravata”, sono Quattro italiani, di età compresa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Ci sonoper levia mail a Roberto. Glisono ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose mail dal contenuto gravemente minaccioso aldella Salute. Le indagini sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, dai militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna. I militari hanno dato esecuzione adecreti di perquisizione locale e personale nei confronti degliA essereper “minaccia aggravata”, sonoitaliani, di età compresa ...

SimonaMalpezzi : Solidarietà a @robersperanza per le gravi minacce che ha ricevuto insieme alla sua famiglia. Stiamo vivendo una fas… - Agenzia_Italia : Ci sono 4 indagati per le minacce a Speranza - petergomezblog : Istruzione, il ministro Bianchi revoca l’incarico al consulente del sottosegretario Sasso: è a processo per minacce… - sandra06464030 : RT @paoloangeloRF: 'Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail al ministro Speranza: quattro indagati https://t.co… - msn_italia : 'Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail al ministro Speranza: quattro indagati -