' Milik dal Marsiglia alla Juventus in estate per 12 milioni'

Advertising

Gazzetta_it : #Milik, valigie già pronte: il #Marsiglia lo ha 'liberato' dal #Napoli. E la #Juve... - AlbertoLaudati : @Torrenapoli1 Romero lo potevamo prendere dalla Juve cedendo milik. Milik + 15 milioni per romero rifiutati per pri… - MRC_typing : @lorenzoleonett4 @MeglioTw Anche dal livello dei giocatori, tolti Zielinski e Milik (spesso però assente a causa de… - infoitsport : Ancora tu? Kean, Milik, Aguero: Juve, i nomi del futuro vengono dal passato - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Mercato Juve: Kean, #Milik, #Aguero, i nomi del futuro vengono dal passato -

Ultime Notizie dalla rete : Milik dal

MARSIGLIA (Francia) - In Francia sono sicuri: Arkadiuszlascerà il Marsiglia a fine stagione . Infatti secondo quanto riporta "L'Equipe", l'ex ... che, però, sarebbero ingolositiprezzo '...La storia d'amore tra e il Marsiglia - club che l'avreva prelevatoNapoli lo scorso gennaio - potrebbe durare appena sei mesi. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, i contatti tra l'entourage del polacco e la Juventus non si sono mai interrotti dalla ...Douglas Costa, in ritorno dal prestito al Bayern Monaco ... Ramsey, Kulusevski, Bernardeschi, Milik. Ad eccezione di Aouar, talentuosissimo centrocampista del Lione che i bianconeri seguono da tempo, ...Calciomercato Juventus: i bianconeri studiano sul mercato la mossa giusta per poter ripartire nella prossima stagione.