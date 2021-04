Milano sempre più degrada | fanno sesso incuranti dei passanti davanti alla stazione centrale

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 aprile 2021)sotto lo sguardo incredulo dei. La zona delladipiùta. Non solo bivacchi, spacciatori e ubriachi, ora c’è anche chi faincurante deie dei pendolari. L’ultimo episodio è accaduto in viale Lunigiana, dove una coppia è stata ripresa in un video mentre consumava un rapporto sessuale. Il tutto è avvenuto sul marciapiede dietro un’edicola tra via Tonale e via Sammartini. Dopo un paio di minuti, poi, i due si sono ricomposti e sono andati via., la denuncia A denunciare il fatto sono stati Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale del Carroccio e Massimiliano Bastoni, consigliere comunale e regionale della ...