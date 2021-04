Milano, chiuso fino al 6 aprile l’hub vaccinale al museo della Scienza: mancano le liste dei pazienti. “Non ha senso aprire per 10 persone” (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel giorno di debutto del nuovo portale di Poste, la campagna vaccinale in Lombardia continua ad andare a singhiozzo. E a causa dei disservizi del vecchio sistema di prenotazione regionale di Aria si ferma un altro hub, questa volta a Milano, dove i responsabili del centro allestito al museo della Scienza e della tecnica sono stati costretti a sospendere le somministrazioni. Proprio come accaduto in Brianza e il 25 marzo a Iseo, dove il palazzetto adibito era rimasto semivuoto. Il motivo è sempre lo stesso: ci sono le dosi, ma mancano le liste delle persone da vaccinare. Lo spiega al telefono Valeria Picchi, direttrice operativo di Multimedica, che coordina il centro vaccinale milanese: “Abbiamo temporaneamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel giorno di debutto del nuovo portale di Poste, la campagnain Lombardia continua ad andare a singhiozzo. E a causa dei disservizi del vecchio sistema di prenotazione regionale di Aria si ferma un altro hub, questa volta a, dove i responsabili del centro allestito altecnica sono stati costretti a sospendere le somministrazioni. Proprio come accaduto in Brianza e il 25 marzo a Iseo, dove il palazzetto adibito era rimasto semivuoto. Il motivo è sempre lo stesso: ci sono le dosi, maledelleda vaccinare. Lo spiega al telefono Valeria Picchi, direttrice operativo di Multimedica, che coordina il centromilanese: “Abbiamo temporaneamente ...

