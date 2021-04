Milano, arrestata la banda di ladri “acrobati”: le immagini del furto a casa di Diletta Leotta (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono stati rintracciati dalla Polizia tutti i componenti della banda che ha compiuto un furto il 6 giugno scorso a casa della conduttrice Diletta Leotta nel centro di Milano. Fra i 5 destinatari dei provvedimenti emessi dal tribunale di Milano ci sono 2 uomini già arrestati nel febbraio scorso per aver svaligiato la casa della influencer Eleonora Incardona. Nelle immagini uno dei colpi della banda, nell’abitazione di Diletta Leotta: mentre due di loro fanno da palo, altri tre complici entrano nell’appartamento dopo aver forzato una botola posizionata sul pianerottolo, per poi calarsi dal balcone di pertinenza dell’abitazione ed entrare dalla finestra forzandola L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono stati rintracciati dalla Polizia tutti i componenti dellache ha compiuto unil 6 giugno scorso adella conduttricenel centro di. Fra i 5 destinatari dei provvedimenti emessi dal tribunale dici sono 2 uomini già arrestati nel febbraio scorso per aver svaligiato ladella influencer Eleonora Incardona. Nelleuno dei colpi della, nell’abitazione di: mentre due di loro fanno da palo, altri tre complici entrano nell’appartamento dopo aver forzato una botola posizionata sul pianerottolo, per poi calarsi dal balcone di pertinenza dell’abitazione ed entrare dalla finestra forzandola L'articolo ...

