Milan, sospiro di sollievo: tampone negativo per Donnarumma (Di venerdì 2 aprile 2021) Gianluigi Donnarumma è risultato negativo al secondo tampone effettuato al rientro dalla Nazionale Secondo tampone effettuato per Gianluigi Donnarumma questa mattina: il portiere rossonero è risultato nuovamente negativo. Pericolo scampato dunque dopo la notizia di un focolaio all’interno della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini e di cui Donnarumma ha fatto parte fino alla giornata di mercoledì. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 La seconda negatività certifica dunque lo stato dell’estremo portiere rossonero che sarà così a disposizione per la sfida in programma sabato a San Siro contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Gianluigiè risultatoal secondoeffettuato al rientro dalla Nazionale Secondoeffettuato per Gianluigiquesta mattina: il portiere rossonero è risultato nuovamente. Pericolo scampato dunque dopo la notizia di un focolaio all’interno della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini e di cuiha fatto parte fino alla giornata di mercoledì. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 La seconda negatività certifica dunque lo stato dell’estremo portiere rossonero che sarà così a disposizione per la sfida in programma sabato a San Siro contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

PianetaMilan : - EPanesi : RT @MilanInter241: Negativo al test molecolare #Donnarumma. Sospiro di sollievo per il #Milan ?? - MilanInter241 : Negativo al test molecolare #Donnarumma. Sospiro di sollievo per il #Milan ?? - PianetaMilan : Un sospiro di sollievo per tutti i tifosi ???? Niente Covid per Gigio, ci sarà contro la Samp ???? - MCalcioNews : Milan, sospiro di sollievo. Il CT della Svezia: 'Ibra non è infortunato, era tutto pianificato'… -