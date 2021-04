Milan-Sampdoria, Pioli in conferenza stampa: “Momento decisivo, dobbiamo continuare a lavorare come sempre” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Arriva il Momento decisivo della stagione , le partite saranno tutte complicate e difficili. dobbiamo continuare a giocare da Milan, come abbiamo sempre fatto”. Queste le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia della gara contro la Sampdoria, in programma domani alle ore 12.30 e valida per la 29esima giornata della Serie A 2020/2021. NAZIONALI – “Chi è rientrato dalla Nazionale è in buone convinzione, tranne Brahim Diaz che ha ancora qualche problema. Vedremo stasera”. RINNOVI – “Siamo tutti sereni, non ci condiziona la situazione rinnovi. Il loro futuro e il nostro futuro è adesso. Vedo molta serenità, concentrazione e attenzione”. FINALE ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “Arriva ildella stagione , le partite saranno tutte complicate e difficili.a giocare daabbiamofatto”. Queste le parole dell’allenatore delStefanonelladella vigilia della gara contro la, in programma domani alle ore 12.30 e valida per la 29esima giornata della Serie A 2020/2021. NAZIONALI – “Chi è rientrato dalla Nazionale è in buone convinzione, tranne Brahim Diaz che ha ancora qualche problema. Vedremo stasera”. RINNOVI – “Siamo tutti sereni, non ci condiziona la situazione rinnovi. Il loro futuro e il nostro futuro è adesso. Vedo molta serenità, concentrazione e attenzione”. FINALE ...

