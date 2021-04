Milan: Pioli, è momento decisivo stagione (Di venerdì 2 aprile 2021) "Arriva il momento decisivo della stagione. Le partite saranno complicate e difficili ma dobbiamo dare il massimo perché vogliamo arrivare alla fine senza il minimo rimpianto": lo dice il tecnico del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) "Arriva ildella. Le partite saranno complicate e difficili ma dobbiamo dare il massimo perché vogliamo arrivare alla fine senza il minimo rimpianto": lo dice il tecnico del ...

Advertising

acmilan : A partire da #MilanSampdoria, inaugureremo un nuovo servizio inclusivo, promosso insieme all'@EnsOnlus: su Milan TV… - sportli26181512 : Pioli: 'Ibra in condizioni buonissime'. E fissa la quota punti per la Champions: Pioli: 'Ibra in condizioni buoniss… - notizie_milan : Pioli esalta Tomori: “Ci dà caratteristiche importanti” - milanmagazine_ : MILAN - Pioli: 'Ibrahimovic sta bene, non è assolutamente stanco' - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @Gazzetta_it: #Pioli: “#Ibra tornato in condizioni buonissime. La #Champions? A 75 punti” -