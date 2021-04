Milan, mossa a sorpresa di Pioli: Saelemaekers giocherà terzino destro (Di venerdì 2 aprile 2021) mossa a sorpresa di Stefano Pioli in vista di di Milan-Sampdoria dato che Alexis Saelemaekers giocherà terzino destro al posto di Dalot e Kalulu Il tecnico del Milan Stefano Pioli sta preparando una mossa a sorpresa per la formazione rossonera in vista della gara di domani contro la Sampdoria. Come riferito da Sky al posto dell’infortunato Davide Calabria dovrebbe giocar Alexis Saelemaekers come terzino destro. Nel caso, il belga sarebbe preferito a Diogo Dalot e Pierre Kalulu. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021)di Stefanoin vista di di-Sampdoria dato che Alexisal posto di Dalot e Kalulu Il tecnico delStefanosta preparando unaper la formazione rossonera in vista della gara di domani contro la Sampdoria. Come riferito da Sky al posto dell’infortunato Davide Calabria dovrebbe giocar Alexiscome. Nel caso, il belga sarebbe preferito a Diogo Dalot e Pierre Kalulu. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Angelredblack1 : @cmdotcom O #Ilicic è una mossa per mettere pressione a #Calhanoglu sul rinnovo oppure può essere un colpo low cost… - Angelredblack1 : O #Ilicic è una mossa per mettere pressione a #Calhanoglu sul rinnovo oppure può essere un colpo low cost. Ma non m… - leledam_ : @86_longo Mossa che accontenta entrambi. Milan che compie una Plusvalenza Netta nel 2022, Raiola strapperà un accordo alto prox anno. - PierangeloFlor1 : Mossa molto azzardata di Capuano, se Donnarumma risulta positivo avrà fatto fumare tutto il Milan Twitter, ma se il… - DavideZancky : @guidocaprini Il minatore di fosforo aveva contratto un debito con Elliott mettendo a garanzia il Milan. Non lo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan mossa Milan, mossa a sorpresa di Pioli: Saelemaekers giocherà terzino destro Mossa a sorpresa di Stefano Pioli in vista di di Milan - Sampdoria dato che Alexis Saelemaekers giocherà terzino destro al posto di Dalot e ...

Juve, Pogba e Locatelli potrebbero coesistere? E in quanti modi? LA MOSSA DI SOLSKJAER - L'ultima apparizione di Pogba in Italia è avvenuta nel secondo tempo di Milan - Manchester United. Molti si saranno stupiti nel vederlo giocare in questa strana posizione all'...

Milan, mossa a sorpresa di Pioli: Saelemaekers giocherà terzino destro Calcio News 24 Calciomercato Roma, futuro Belotti: la mossa del Torino Potrebbe essere uno degli obiettivi del calciomercato Roma nel corso della prossima estate e del resto è uno dei migliori bomber in giro.

Donnarumma vs Audero: Milan Sampdoria con vista sul mercato Milan Sampdoria aprirà il prossimo turno di Serie A ... in attesa di risolvere la questione del rinnovo di contratto. Su di lui si sono mossi molti club ma la situazione con la dirigenza milanese non ...

a sorpresa di Stefano Pioli in vista di di- Sampdoria dato che Alexis Saelemaekers giocherà terzino destro al posto di Dalot e ...LADI SOLSKJAER - L'ultima apparizione di Pogba in Italia è avvenuta nel secondo tempo di- Manchester United. Molti si saranno stupiti nel vederlo giocare in questa strana posizione all'...Potrebbe essere uno degli obiettivi del calciomercato Roma nel corso della prossima estate e del resto è uno dei migliori bomber in giro.Milan Sampdoria aprirà il prossimo turno di Serie A ... in attesa di risolvere la questione del rinnovo di contratto. Su di lui si sono mossi molti club ma la situazione con la dirigenza milanese non ...