Milan in ostaggio dei contratti, non solo Donnarumma: perché il progetto rischia di saltare in aria (Di venerdì 2 aprile 2021) l futuro del Milan, costruito nel recente passato, è per larga parte in ostaggio del presente. Tre quinti della spina dorsale sono infatti in scadenza di contratto e, a tre mesi dal termine ultimo, non si degnano di rispondere alle offerte della dirigenza, che pure ci sono. Trattasi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic: il Milan vuole continuare con loro e lo ha dimostrato, la domanda è se loro vogliono continuare con il Milan. Non è scontato: il portiere, via Raiola, ha chiesto 10 milioni all'anno contro i 7,5 proposti dalla società e non sembra voler abbassare le pretese; il trequartista ammicca alle squadre turche e temporeggia di fronte all'offerta da 4,5 milioni fino al 2025; l'attaccante ripete che non sa se continuerà a giocare, forse perché aspetta la certezza della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) l futuro del, costruito nel recente passato, è per larga parte indel presente. Tre quinti della spina dorsale sono infatti in scadenza di contratto e, a tre mesi dal termine ultimo, non si degnano di rispondere alle offerte della dirigenza, che pure ci sono. Trattasi di, Calhanoglu e Ibrahimovic: ilvuole continuare con loro e lo ha dimostrato, la domanda è se loro vogliono continuare con il. Non è scontato: il portiere, via Raiola, ha chiesto 10 milioni all'anno contro i 7,5 proposti dalla società e non sembra voler abbassare le pretese; il trequartista ammicca alle squadre turche e temporeggia di fronte all'offerta da 4,5 milioni fino al 2025; l'attaccante ripete che non sa se continuerà a giocare, forseaspetta la certezza della ...

