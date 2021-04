Milan, idee chiare: offerta di 10 milioni per il centrocampista (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo quanto riporta lo ‘Yorkshire Live’, il Milan avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista Ismaila Coulibaly Le squadre si trovano nella fase decisiva per il raggiungimento dei propri obiettivi, ma le società già stanno progettando eventuali acquisti e cessioni per il prossimo anno. Si sa che che questo è il periodo in cui dirigenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo quanto riporta lo ‘Yorkshire Live’, ilavrebbe messo gli occhi sul giovaneIsmaila Coulibaly Le squadre si trovano nella fase decisiva per il raggiungimento dei propri obiettivi, ma le società già stanno progettando eventuali acquisti e cessioni per il prossimo anno. Si sa che che questo è il periodo in cui dirigenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EnricoDon3 : @Micheletaglia10 @Brainstorm60001 @FabRavezzani @ruiu19 Hanno fatto la spoilerata della BMW e poi si è scoperto che… - notizie_milan : Hernandez ha le idee chiare: vuole restare al Milan - Elleo20 : RT @la_rossonera: Donnarumma ha comunicato alla società #ACMilan che vuole rimanere in ??? rimarrà a prescindere dalle idee di Raiola. Fino… - sportli26181512 : Arrigo Sacchi compie 75 anni: la sua eredità è ancora viva: Guardiola, Klopp, Simeone: tutti i grandi allenatori di… - marco171292 : @ZZiliani No. I nostri club si dissanguano perché senza i procuratori non hanno saputo portare avanti un progetto s… -