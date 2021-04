Milan, Donnarumma negativo al Covid dopo il rientro dalla Nazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie per il Milan. Il risultato del tampone molecolare a cui si è sottoposto Gianluigi Donnarumma nelle scorse ore ha dato esito negativo. Per il portiere rossonero, così come per tutti gli azzurri di rientri nei vari club di Serie A e non solo, c’è grande apprensione dopo il focolaio Covid-19 divampato negli ultimi giorni di ritiro. Per fortuna di Stefano Pioli Donnarumma sta bene e sarà a disposizione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie per il. Il risultato del tampone molecolare a cui si è sottoposto Gianluiginelle scorse ore ha dato esito. Per il portiere rossonero, così come per tutti gli azzurri di rientri nei vari club di Serie A e non solo, c’è grande apprensioneil focolaio-19 divampato negli ultimi giorni di ritiro. Per fortuna di Stefano Piolista bene e sarà a disposizione. SportFace.

